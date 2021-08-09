Ридли Скотт получит специальную награду Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль благодаря сотрудничеству с французским ювелирно-часовым дом Cartier, получил возможность вручить специальную награду выдающимся кинематографистам, сделавшим весомый вклад в развитие индустрии.

В этом году первым обладателем премии Cartier Glory to the Filmmaker Award станет британский режиссер и продюсер Ридли Скотт.

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Как пишет издание The Hollywood Reporter, награду он получит 10 сентября, перед внеконкурсной премьерой своего нового фильма «Последняя дуэль» с Адамом Драйвером, Мэттом Деймоном, Джоди Комер и Беном Аффлеком.

Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. Его откроет лента Педро Альмодовара «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в одной из главных ролей.

