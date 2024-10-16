РФ и КНР снимут ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Комедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» переснимут с участием китайских актеров, сообщил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, передает ТАСС.
По его словам, 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, и в их рамках планируется более 230 культурных мероприятий.
Титов рассказал, что, помимо ремейка фильма, будет организована выставка Всероссийского музея декоративного искусства в Пекинском музее ремёсел, пройдет российско-китайский фестиваль анимации, а также совместное шоу гимнастов двух стран.
«Оба государства надежно поддерживают друг друга, отстаивая идеалы мира, стабильности и глобальной безопасности», - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что труппа Большого театра выступит в Китае в рамках Международного фестиваля искусств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru