Ремейк российской комедии «Холоп» снимут в Китае
Ремейк российской комедии «Холоп» выйдет в Китае. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил гендиректор ООО «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.
По его словам, соответствующий контракт уже заключён.
Он также отметил, что российское кино стали активно покупать в странах, где ранее интерес к нему был низким.
«Это страны Ближнего Востока, Турция. Юго-Восточная Азия всегда была партнёром России, и там есть определённые успехи», - заключил Верещагин.
Ранее актёр, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович заявил, что гордится ремейками комедии, которые снимаются в других странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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