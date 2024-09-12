Ремейк российской комедии «Холоп» снимут в Китае

По его словам, соответствующий контракт уже заключён.

Он также отметил, что российское кино стали активно покупать в странах, где ранее интерес к нему был низким.

«Это страны Ближнего Востока, Турция. Юго-Восточная Азия всегда была партнёром России, и там есть определённые успехи», - заключил Верещагин.

Ранее актёр, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович заявил, что гордится ремейками комедии, которые снимаются в других странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

