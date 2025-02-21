Режиссёр Богомолов согласился поставить спектакль про Путина

Режиссер Константин Богомолов заявил, что готов поставить спектакль «по мотивам побед» президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Life.

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В беседе с корреспондентом издания Александром Юнашевым он указал, что сделает это «с удовольствием», если кто-то возьмётся написать об этом.

Журналист также отметил, что Богомолов может и сам написать пьесу, а режиссёр ответил, что подумает над этим.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сыграл в украинской кинокомедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Владимир ПутинСпектакльРежиссерКонстантин Богомолов

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