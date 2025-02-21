Режиссёр Богомолов согласился поставить спектакль про Путина
21 февраля 202518:19
Режиссер Константин Богомолов заявил, что готов поставить спектакль «по мотивам побед» президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Life.
В беседе с корреспондентом издания Александром Юнашевым он указал, что сделает это «с удовольствием», если кто-то возьмётся написать об этом.
Журналист также отметил, что Богомолов может и сам написать пьесу, а режиссёр ответил, что подумает над этим.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сыграл в украинской кинокомедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru