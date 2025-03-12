Режиссеры из 29 стран приняли участие в кинофестивале «Дух огня» в Югре

Более 500 человек подали заявки на участие в Международном фестивале дебютов «Дух огня», который завершился в Югре. Об этом сообщает ОТР.

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В итоге в культурном центре Ханты-Мансийска собрались кинорежиссёры из 29 стран. Отмечается, что некоторые из представленных работ настолько понравились зрителям, что их пришлось показать несколько раз.

Президент фестиваля Эмира Кустурицы заявил, что снимать хорошие фильмы помогают культурный обмен и обращение к корням русского кинематографа.

«Советский кинематограф знали многие хорошие режиссёры мира. Стэнли Кубрик был одним из них, он сказал, что лучшая кинематография была советская», - заключил сербский кинорежиссёр.

Ранее режиссёр Егор Кончаловский заявил, что российский кинематограф является более авторским, чем американский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/ugrafest2024
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