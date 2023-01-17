Актрису Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

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Церемония прощания с актрисой прошла в храме Христа Спасителя.

Проститься с Чуриковой пришли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минкульта Ольга Любимова, худрук Театра Наций Евгений Миронов, актёры Андрей Соколов, Иван Агапов, актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова и другие.

Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями её родным и близким, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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