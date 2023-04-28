Режиссер заявила об «омоложении» киноиндустрии России
В последнее время выходит очень много фильмов женщин-режиссеров, при этом появляются достаточно молодые творческие люди, отметила в эфире НСН Светлана Астрецова.
Сегодня в России есть режиссеры, которым 18-20 лет, хотя раньше считалось, что режиссер – это человек солидного возраста с большой фильмографией, рассказала режиссер, участник 45-го юбилейного ММКФ Светлана Астрецова в пресс-центре НСН.
«В последнее время выходит очень много фильмов женщин-режиссеров. Это очень круто, потому что женский кинематограф не был раньше развит. В последние годы он очень активно развивается. При этом кино очень помолодело, потому что раньше всегда считалось, что режиссер – это почтенный человек уже солидного возраста с большой фильмографией. Сейчас есть режиссеры, которым 18-20 лет. То есть, люди могут сразу начать снимать кино, закончив институт», - сказала Астрецова.
Ранее Светлана Астрецова в пресс-центре НСН рассказала, что фильм «Булгаков. Этот мир — мой!» выйдет в прокат по России 15 мая, на Московском международном кинофестивале он собрал полный зал.
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