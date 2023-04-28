Режиссер заявила об «омоложении» киноиндустрии России

«В последнее время выходит очень много фильмов женщин-режиссеров. Это очень круто, потому что женский кинематограф не был раньше развит. В последние годы он очень активно развивается. При этом кино очень помолодело, потому что раньше всегда считалось, что режиссер – это почтенный человек уже солидного возраста с большой фильмографией. Сейчас есть режиссеры, которым 18-20 лет. То есть, люди могут сразу начать снимать кино, закончив институт», - сказала Астрецова.

Ранее Светлана Астрецова в пресс-центре НСН рассказала, что фильм «Булгаков. Этот мир — мой!» выйдет в прокат по России 15 мая, на Московском международном кинофестивале он собрал полный зал.

