Режиссер Виталий Мельников скончался в Петербурге
21 марта 202223:44
Режиссер Виталий Мельников умер в возрасте 93 лет в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на киностудию «Ленфильм».
Причина смерти не уточняется. На студии отметили, что семья режиссера до последнего боролась за его жизнь.
Среди работ Мельникова порядка 30 фильмов, среди которых, в частности, «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Царская охота» и другие.
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21 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru