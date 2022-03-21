Режиссер Виталий Мельников скончался в Петербурге

Режиссер Виталий Мельников умер в возрасте 93 лет в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на киностудию «Ленфильм».

Умерла режиссер-документалист Голдовская

Причина смерти не уточняется. На студии отметили, что семья режиссера до последнего боролась за его жизнь.

Среди работ Мельникова порядка 30 фильмов, среди которых, в частности, «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Царская охота» и другие.

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ФОТО: Sergei Frolov, Soviet Digital Electronics Museum, http://www.leningrad.su/museum/ - собственная работа
ТЕГИ:Режиссер
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