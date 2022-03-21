Режиссер Виталий Мельников скончался в Петербурге

Причина смерти не уточняется. На студии отметили, что семья режиссера до последнего боролась за его жизнь.

Среди работ Мельникова порядка 30 фильмов, среди которых, в частности, «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Царская охота» и другие.

