Режиссер Балабин снял фильм по рассказу Пелевина «Вести из Непала»

В день рождения писателя Виктора Пелевина, 22 ноября, на Кинопоиске состоится премьера фильма «Вести из Непала» по его одноименному рассказу. Фильм стал дебютной картиной режиссера Михаила Балабина.

Фильм является неким современным переосмыслением режиссера произведения «Вести из Непала», оставляя при этом зрителям пространство для собственных рассуждений и трактовок.