Режиссер Балабин снял фильм по рассказу Пелевина «Вести из Непала»
В день рождения писателя Виктора Пелевина, 22 ноября, на Кинопоиске состоится премьера фильма «Вести из Непала» по его одноименному рассказу. Фильм стал дебютной картиной режиссера Михаила Балабина.
Фильм является неким современным переосмыслением режиссера произведения «Вести из Непала», оставляя при этом зрителям пространство для собственных рассуждений и трактовок.
Сам Балабин отметил, что стремился сохранить в картине пелевинскую эстетику и смысловые акценты писателя. При этом у сценаристов была свобода в написании сценария, поэтому получилось создать нечто новое, но с сохранением авторского стиля.
Оператором-постановщиком выступил Павел Махичин. Главные роли в картине исполнили Денис Зыков («Нюрнберг», «Замерзшие») и Екатерина Высоцкая («Черное море», «Ностальгия»).
Музыкальное сопровождение для картины создал Михаил Кузнецов.
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