Режиссер Юрий Быков взялся за съемки проекта о нулевых

Российский режиссер Юрий Быков решил снять сериал, посвященный последнему 20-летнему периоду в истории России. Проект получил рабочее название «Ноль», сообщила пресс-служба платформы «КиноПоиск HD».

По сценарию Быкова, главным героем станет следователь, вышедший на свободу после восьми лет заключения. Он начнет разыскивать убийц сына своего сокамерника, который пообещал экс-следователю крупную сумму денег для начала новой жизни.

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Фильм станет сопоставлением истории конца 90-х и начала нулевых в России.

«Когда в агонии уходили девяностые и наступала новая, казалось, светлая эра нулевых», — цитирует Быкова ИА REGNUM.

Известно, что премьера картины запланирована на 2021 год.


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ФОТО: www.kinopoisk.ru
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