Режиссер Юрий Быков взялся за съемки проекта о нулевых
Российский режиссер Юрий Быков решил снять сериал, посвященный последнему 20-летнему периоду в истории России. Проект получил рабочее название «Ноль», сообщила пресс-служба платформы «КиноПоиск HD».
По сценарию Быкова, главным героем станет следователь, вышедший на свободу после восьми лет заключения. Он начнет разыскивать убийц сына своего сокамерника, который пообещал экс-следователю крупную сумму денег для начала новой жизни.
Фильм станет сопоставлением истории конца 90-х и начала нулевых в России.
«Когда в агонии уходили девяностые и наступала новая, казалось, светлая эра нулевых», — цитирует Быкова ИА REGNUM.
Известно, что премьера картины запланирована на 2021 год.
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