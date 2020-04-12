Любовь во время коронавируса. Богомолов снимает новый сериал

«Проект “Безопасные связи” — это прежде всего история о том, что карантин — не повод останавливать жизнь и ждать, когда же “все это закончится”, а возможность почувствовать: то, что происходить сейчас, это и есть жизнь», – пояснила идею продюсер проекта Ирина Сосновая.

Съемки сериала идут в не привычном для российских зрителей формате Screenlife, когда действие развивается на экране смартфонов главных героев, и именно такую картинку видят и зрители.

Отмечается, что премьера запланирована уже в конце апреля, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что Богомолов отругал свою супругу телеведущую Ксению Собчак за участие в телешоу «Док-Ток» на Первом канале. Новый выпуск посвящён коронавирусу, и открывает серию репортажей об эпидемии.



«Муж говорит: «все сидят дома, а моя все инфекционки города объехала», – цитирует супруга телеведущая.

