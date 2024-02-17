Режиссер Учитель перенес начало съемок фильма о Шостаковиче на весну
Российский режиссер Алексей учитель начнет снимать фильм «ДД/ Шостакович» весной вместо февраля. Об изменении планов съемочных планов сообщает ТАСС.
Фильм рассказывает о жизни русского композитора Дмитрия Шостаковича. По словам режиссера, он хотел бы, чтобы героя в разном возрасте - в 25, и в 65 лет – сыграл один и тот же артист.
«Мне хочется, чтобы это был один актер», - отметил Учитель.
Режиссер считает, что фильм заинтересует зрителей, потому что Дмитрий Шостакович прожил «очень противоречивую, очень сложную, драматичную жизнь, с личными моментами и музыкальными».
По данным агентства, музыкальным руководителем киноленты станет народный артист России Валерий Гергиев.
Ранее Алексей Учитель, отец сыгравшей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актрисы Анны Пересильд, был против участия дочери в проекте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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