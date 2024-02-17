Режиссер Учитель перенес начало съемок фильма о Шостаковиче на весну

Российский режиссер Алексей учитель начнет снимать фильм «ДД/ Шостакович» весной вместо февраля. Об изменении планов съемочных планов сообщает ТАСС.

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Фильм рассказывает о жизни русского композитора Дмитрия Шостаковича. По словам режиссера, он хотел бы, чтобы героя в разном возрасте - в 25, и в 65 лет – сыграл один и тот же артист.

«Мне хочется, чтобы это был один актер», - отметил Учитель.

Режиссер считает, что фильм заинтересует зрителей, потому что Дмитрий Шостакович прожил «очень противоречивую, очень сложную, драматичную жизнь, с личными моментами и музыкальными».

По данным агентства, музыкальным руководителем киноленты станет народный артист России Валерий Гергиев.

Ранее Алексей Учитель, отец сыгравшей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актрисы Анны Пересильд, был против участия дочери в проекте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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