Режиссер Учитель перенес начало съемок фильма о Шостаковиче на весну

Фильм рассказывает о жизни русского композитора Дмитрия Шостаковича. По словам режиссера, он хотел бы, чтобы героя в разном возрасте - в 25, и в 65 лет – сыграл один и тот же артист.



«Мне хочется, чтобы это был один актер», - отметил Учитель.



Режиссер считает, что фильм заинтересует зрителей, потому что Дмитрий Шостакович прожил «очень противоречивую, очень сложную, драматичную жизнь, с личными моментами и музыкальными».

По данным агентства, музыкальным руководителем киноленты станет народный артист России Валерий Гергиев.

Ранее Алексей Учитель, отец сыгравшей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актрисы Анны Пересильд, был против участия дочери в проекте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».









