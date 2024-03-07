Сериал «Джентльмены» вышел на Netflix

Ричи выступил в роли исполнительного продюсера всего проекта и режиссера первых двух эпизодов. В центре сюжета — Эдди Холстед, который унаследовал целую империю по продаже марихуаны. Он вынужден лавировать между тем, чтобы сохранить бизнес и не угодить за решетку.

В сериале снялись Тео Джеймс, Джанкарло Эспозито, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Винни Джонс и Джоэли Ричардсон.

Ранее стало известно, что второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет на экраны в июне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

