Сериал «Джентльмены» вышел на Netflix
Сериал «Джентльмены», в работе над которым принимал участие британский кинорежиссер Гай Ричи, вышел на Netflix, сообщает «Культуромания».
Ричи выступил в роли исполнительного продюсера всего проекта и режиссера первых двух эпизодов. В центре сюжета — Эдди Холстед, который унаследовал целую империю по продаже марихуаны. Он вынужден лавировать между тем, чтобы сохранить бизнес и не угодить за решетку.
В сериале снялись Тео Джеймс, Джанкарло Эспозито, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Винни Джонс и Джоэли Ричардсон.
Ранее стало известно, что второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет на экраны в июне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru