Режиссер Сокуров заявил, что не планирует эмигрировать в Армению

«Когда я буду преподавать, я буду там жить, потом буду возвращаться в Петербург», - заявил режиссер в беседе с «Газете.Ru».

Ранее Ереванский государственный институт театра и кино сообщил, что Александр Сокуров открывает свою мастерскую в Армении. Там народный артист РФ будет вести курс в магистратуре.

Сокуров заявил «Радиоточке НСН», что открывает свою мастерскую в Армении из-за сложившихся обстоятельств.

