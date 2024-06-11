Режиссер Сокуров заявил, что не планирует эмигрировать в Армению

Режиссер Александр Сокуров заявил, что не собирается эмигрировать из России в Армению в связи с открытием своей мастерской в Ереванском Государственном институте театра и кино.

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«Когда я буду преподавать, я буду там жить, потом буду возвращаться в Петербург», - заявил режиссер в беседе с «Газете.Ru».

Ранее Ереванский государственный институт театра и кино сообщил, что Александр Сокуров открывает свою мастерскую в Армении. Там народный артист РФ будет вести курс в магистратуре.

Сокуров заявил «Радиоточке НСН», что открывает свою мастерскую в Армении из-за сложившихся обстоятельств.

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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