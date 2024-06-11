Режиссер Сокуров заявил, что не планирует эмигрировать в Армению
11 июня 202419:54
Режиссер Александр Сокуров заявил, что не собирается эмигрировать из России в Армению в связи с открытием своей мастерской в Ереванском Государственном институте театра и кино.
«Когда я буду преподавать, я буду там жить, потом буду возвращаться в Петербург», - заявил режиссер в беседе с «Газете.Ru».
Ранее Ереванский государственный институт театра и кино сообщил, что Александр Сокуров открывает свою мастерскую в Армении. Там народный артист РФ будет вести курс в магистратуре.
Сокуров заявил «Радиоточке НСН», что открывает свою мастерскую в Армении из-за сложившихся обстоятельств.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru