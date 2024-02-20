Режиссер Сэм Мендес снимет фильм о каждом из участников The Beatles

Режиссер Сэм Мендес («Красота по-американски») планирует снять биографический фильм о каждом из четырех участников британской рок-группы The Beatles, пишет портал Deadline.

Написанная музыкантами The Beatles картина продана за 1,74 миллиона долларов

По информации издания, премьера первой картины состоится в 2027 году. Кому она будет посвящена пока неизвестно. Дистрибуцией всех лент занимается Sony Pictures.

Создатели картины работают с Полом Маккартни и Ринго Старром, а также семьями Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Они предоставили права на использование музыки группы в фильмах.

В начале февраля сын Пола Маккартни Джеймс объявил о возвращении в музыку спустя восемь лет. Он опубликовал обложку нового сингла Beautiful. Релиз запланирован на 23 февраля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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