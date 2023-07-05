Режиссер «Счастливы вместе» оценил перезапуск сериала

Режиссёр изначальной версии ситкома «Счастливы вместе» Георгий Дронов заявил, что его приглашали работать над перезапуском, однако он занят на других проектах, сообщает NEWS.ru.

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Он рассказал, что продолжение выйдет под названием «Букины» и он «с удовольствием будет ждать возвращения сериала», в который обещает новые сюжетные повороты.

«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны... Могу сказать точно, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров», - заключил Дронов.

Ранее телеканал ТНТ объявил о возвращении героев «Счастливы вместе» в проекте «Букины», в котором роли Гены, Даши, Светы и Ромы Букиных снова исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин, сообщает RT.

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ФОТО: ТНТ / скриншот с видео
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