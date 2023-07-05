Режиссер «Счастливы вместе» оценил перезапуск сериала

Он рассказал, что продолжение выйдет под названием «Букины» и он «с удовольствием будет ждать возвращения сериала», в который обещает новые сюжетные повороты.

«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны... Могу сказать точно, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров», - заключил Дронов.

Ранее телеканал ТНТ объявил о возвращении героев «Счастливы вместе» в проекте «Букины», в котором роли Гены, Даши, Светы и Ромы Букиных снова исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин, сообщает RT.

