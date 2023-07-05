Режиссер «Счастливы вместе» оценил перезапуск сериала
Режиссёр изначальной версии ситкома «Счастливы вместе» Георгий Дронов заявил, что его приглашали работать над перезапуском, однако он занят на других проектах, сообщает NEWS.ru.
Он рассказал, что продолжение выйдет под названием «Букины» и он «с удовольствием будет ждать возвращения сериала», в который обещает новые сюжетные повороты.
«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны... Могу сказать точно, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров», - заключил Дронов.
Ранее телеканал ТНТ объявил о возвращении героев «Счастливы вместе» в проекте «Букины», в котором роли Гены, Даши, Светы и Ромы Букиных снова исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин, сообщает RT.
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