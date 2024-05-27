Режиссер «Русалочки» Маскер раскритиковал новые фильмы Disney

По его словам, в последнее время все новые проекты компании в большей степени сосредоточены на идеях инклюзивности. Желая соответствовать современной повестке, создатели фильмов забывают о работе над качественными сценариями.

Как добавил Маскер, история, представленная в фильме «Русалочка» 2023 года, потеряла свое очарование.

Фильм «Русалочка» режиссера Роба Маршалла в 2023 году собрал в мировом прокате более 500 миллионов долларов. При этом другой масштабный ремейк Disney «Алладин» Гая Ричи в 2019 года преодолел в мировом прокате один миллиард долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

