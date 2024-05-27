Режиссер «Русалочки» Маскер раскритиковал новые фильмы Disney
Компании Disney следовало бы больше работать над разработкой историй и интересных персонажей в новых фильмах, пишет TMZ со ссылкой на режиссера оригинальных мультфильмов Disney «Русалочка», «Аладдин» и «Моана» Джона Маскера.
По его словам, в последнее время все новые проекты компании в большей степени сосредоточены на идеях инклюзивности. Желая соответствовать современной повестке, создатели фильмов забывают о работе над качественными сценариями.
Как добавил Маскер, история, представленная в фильме «Русалочка» 2023 года, потеряла свое очарование.
Фильм «Русалочка» режиссера Роба Маршалла в 2023 году собрал в мировом прокате более 500 миллионов долларов. При этом другой масштабный ремейк Disney «Алладин» Гая Ричи в 2019 года преодолел в мировом прокате один миллиард долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru