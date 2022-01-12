Режиссер-постановщик «Ленкома» пригрозил «дать по уху» пожаловавшемуся на коррупцию в театре блогеру
Режиссер-постановщик театра «Ленком» Ильдар Гилязев опроверг сообщения о нарушении госзакупок в учреждении и пригрозил «дать по уху» журналисту, попросившему Следственный комитет проверить театр на коррупцию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее YouTube-блогер Андрей Караулов обратился к главе СК Александру Бастрыкину и попросил проверить «Ленком», который якобы допустил нарушения закона при госзакупках. Караулов опубликовал данные на своем сайте. Бастрыкин поручил проверить «обращение журналиста, опубликованное в открытых источниках», при этом имя пожаловавшегося на театр не уточнялось.
«Никаких нарушений госзакупок у нас нет. У нас все отлично. Не хайпуйте на этом. Я с такими негодяями, как Караулов, если бы я с ним встретился, я б ему по уху дал. Он в этом театре не появляется, не знает. Где жареным запахло и деньги зарабатывает, а вы не уподобляйтесь ему», — заявил Гилязев.
Режиссер-постановщик подчеркнул, что не намерен «сплетничать по поводу своего театра». Как отметил Гилязев, возглавляющий «Ленком» Марк Варшавер — «умнейший человек», который не «так глуп, чтобы вляпаться в такую ерунду».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Футболиста Мамаева задержали на таможне из-за незадекларированной драгоценности
- Режиссер-постановщик «Ленкома» пригрозил «дать по уху» пожаловавшемуся на коррупцию в театре блогеру
- Рогозин: около 30 пусков ракет намерен провести «Роскосмос» в 2022 году
- «Первый канал» обжаловал решение о взыскании миллиона рублей в пользу Лозы
- Путин и Пашинян обсудили операцию миротворцев ОДКБ в Казахстане
- В Рязанской области нашли «омикрон» у прибывшего из Африки военного
- На Украине мужчина сделал тату с лицом Порошенко на ягодицах
- Новак назвал уровень газификации России по итогам 2021 года
- Кабмин к концу недели представит новые меры борьбы с «омикроном»
- СМИ: Актер сериалов «Глухарь» и «Универ» найден мертвым в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru