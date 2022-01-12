Режиссер-постановщик «Ленкома» пригрозил «дать по уху» пожаловавшемуся на коррупцию в театре блогеру

Ранее YouTube-блогер Андрей Караулов обратился к главе СК Александру Бастрыкину и попросил проверить «Ленком», который якобы допустил нарушения закона при госзакупках. Караулов опубликовал данные на своем сайте. Бастрыкин поручил проверить «обращение журналиста, опубликованное в открытых источниках», при этом имя пожаловавшегося на театр не уточнялось.

«Никаких нарушений госзакупок у нас нет. У нас все отлично. Не хайпуйте на этом. Я с такими негодяями, как Караулов, если бы я с ним встретился, я б ему по уху дал. Он в этом театре не появляется, не знает. Где жареным запахло и деньги зарабатывает, а вы не уподобляйтесь ему», — заявил Гилязев.

Режиссер-постановщик подчеркнул, что не намерен «сплетничать по поводу своего театра». Как отметил Гилязев, возглавляющий «Ленком» Марк Варшавер — «умнейший человек», который не «так глуп, чтобы вляпаться в такую ерунду».

