Режиссер-постановщик «Ленкома» пригрозил «дать по уху» пожаловавшемуся на коррупцию в театре блогеру

Режиссер-постановщик театра «Ленком» Ильдар Гилязев опроверг сообщения о нарушении госзакупок в учреждении и пригрозил «дать по уху» журналисту, попросившему Следственный комитет проверить театр на коррупцию. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Бастрыкин поручил проверить «Ленком»

Ранее YouTube-блогер Андрей Караулов обратился к главе СК Александру Бастрыкину и попросил проверить «Ленком», который якобы допустил нарушения закона при госзакупках. Караулов опубликовал данные на своем сайте. Бастрыкин поручил проверить «обращение журналиста, опубликованное в открытых источниках», при этом имя пожаловавшегося на театр не уточнялось.

«Никаких нарушений госзакупок у нас нет. У нас все отлично. Не хайпуйте на этом. Я с такими негодяями, как Караулов, если бы я с ним встретился, я б ему по уху дал. Он в этом театре не появляется, не знает. Где жареным запахло и деньги зарабатывает, а вы не уподобляйтесь ему», — заявил Гилязев.

Режиссер-постановщик подчеркнул, что не намерен «сплетничать по поводу своего театра». Как отметил Гилязев, возглавляющий «Ленком» Марк Варшавер — «умнейший человек», который не «так глуп, чтобы вляпаться в такую ерунду».

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Фото: facebook.com/lenkomtheatre
ТЕГИ:КоррупцияГосзакупкиСледственный КомитетТеатры
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