Бастрыкин поручил проверить «Ленком»
Театр «Ленком Марка Захарова» попал в поле зрения Следственного комитета России.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить «обращение журналиста, опубликованное в открытых источниках», указывающее на нарушения при осуществлении госзакупок.
При этом Следственный комитет не уточняет имя журналиста, обнародовавшего эти сведения.
В октябре прошлого года «Ленком» попал в список нарушителей антикороновирусного режима. Вскоре после этого директор театра Марк Варшавер на две недели приостановил его работу и отменил все спектакли из-за участившихся случаев заболевания воспалением лёгких и COVID-19.
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