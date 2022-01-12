Бастрыкин поручил проверить «Ленком»

Театр «Ленком Марка Захарова» попал в поле зрения Следственного комитета России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить «обращение журналиста, опубликованное в открытых источниках», указывающее на нарушения при осуществлении госзакупок.

При этом Следственный комитет не уточняет имя журналиста, обнародовавшего эти сведения.

В октябре прошлого года «Ленком» попал в список нарушителей антикороновирусного режима. Вскоре после этого директор театра Марк Варшавер на две недели приостановил его работу и отменил все спектакли из-за участившихся случаев заболевания воспалением лёгких и COVID-19.

