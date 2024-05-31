Режиссер «Полицейского с Рублевки» рассказал о звездной болезни Петрова
Российский актер Александр Петров после успеха сериала «Полицейский с Рублевки» столкнулся со звездной болезнью, рассказал режиссер проекта Илья Куликов в интервью для шоу «Грузило».
По словам автора сериала, артист начал запрашивать неоправданно высокие гонорары, которые не соответствовали заявленному объему работы. Петров требовал сокращения рабочего дня до восьми часов и миллион рублей за одну смену.
Как добавляет шоураннер, актер игнорировал тот факт, что его коллеги должны были отрабатывать смену в 12 часов. Создатели сериала не пошли на уступки главного актера, поскольку им важно было сохранить доброжелательную атмосферу на площадке.
Ранее сообщалось, что в Рязани начались съемки полнометражного фильма «Почтарь», главную роль в котором исполнит Александр Петров. Производством занимаются онлайн-кинотеатр Kion и ООО «Трикита Энтертэйнмент» при поддержке Министерства культуры, передает «Радиоточка НСН».
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