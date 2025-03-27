Режиссер «Подольских курсантов» объяснил отказ снимать фильм об СВО

Российский режиссёр Вадим Шмелёв, автор фильма «Подольские курсанты», заявил, что отказался бы от предложения снять художественную ленту об СВО, сообщает «Абзац».

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По его словам, такие картины не делаются наспех.

«Для них важна историческая точность», - подчеркнул режиссер.

Он также отметил, что знаменитые советские фильмы про войну снимались на основе замечательной литературы.

«Сейчас такой литературы нет», – добавил Шмелёв.

Ранее Гарик Сукачев объявил о завершении работы над сценарием фильма о Донбассе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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