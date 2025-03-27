Режиссер «Подольских курсантов» объяснил отказ снимать фильм об СВО
27 марта 202511:36
Российский режиссёр Вадим Шмелёв, автор фильма «Подольские курсанты», заявил, что отказался бы от предложения снять художественную ленту об СВО, сообщает «Абзац».
По его словам, такие картины не делаются наспех.
«Для них важна историческая точность», - подчеркнул режиссер.
Он также отметил, что знаменитые советские фильмы про войну снимались на основе замечательной литературы.
«Сейчас такой литературы нет», – добавил Шмелёв.
Ранее Гарик Сукачев объявил о завершении работы над сценарием фильма о Донбассе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru