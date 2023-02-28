Режиссер объяснил отмену спектакля с Хаматовой в Латвии

Спектакль Gogolis. Nature Morte в Латвии с участием российской актрисы Чулпан Хаматовой отменили из-за «неверного посыла». Об этом заявил режиссер Улдис Тиронс, передает Delfi Kultura.

Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой

Ранее стало известно, что Новый Рижский театр отменил постановку с участием Хаматовой, премьера которой должна была состояться 28 февраля, напоминает Газета.ру. Отмену объяснили «творческой неудачей», отмечает телеканал «360».

Как отметил Тиронс, решение сделать часть постановки по повести писателя Николая Гоголя «Старосветские помещики» на украинском языке было «поспешным». Театр отменил спектакль, осознав, что его посыл неверен.

«Мы поняли, что то, что мы представляли в шоу, работает не так, как мы думали... Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину», — рассказал режиссер.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпектакльЧулпан ХаматоваЛатвия
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