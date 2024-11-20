Режиссер «Необратимости» Гаспар Ноэ планирует снять фильм для детей

«Я бы хотел снять фильм с маленькими детьми. Они связаны с хрупкостью и рисками, которым подвергаются», — сообщил он.

По словам режиссера, мать во многом повлияла на его становление. Она работала социальным работником и познакомила его с самыми бедными и обездоленными членами общества. При это она любила кинематограф, поэтому Ноэ с детства смотрел серьезные фильмы.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что готов создать фильм о президенте России Владимире Путине, передает «Радиоточка НСН».

