Режиссер «Необратимости» Гаспар Ноэ планирует снять фильм для детей
Французский кинорежиссер Гаспар Ноэ, известный по фильму «Необратимость», хотел бы поработать над детским кино или другим проектом в нетипичном для себя жанре. Об этом он заявил в интервью изданию Variety.
«Я бы хотел снять фильм с маленькими детьми. Они связаны с хрупкостью и рисками, которым подвергаются», — сообщил он.
По словам режиссера, мать во многом повлияла на его становление. Она работала социальным работником и познакомила его с самыми бедными и обездоленными членами общества. При это она любила кинематограф, поэтому Ноэ с детства смотрел серьезные фильмы.
Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что готов создать фильм о президенте России Владимире Путине, передает «Радиоточка НСН».
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