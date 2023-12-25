Режиссер Недзвецкая раскритиковала фильмы «Чебурашка» и «Холоп»

«Чебурашка» является хорошей сказкой, однако в фильме нет оригинальности, отметила в эфире НСН Яна Недзвецкая. 

Режиссер-постановщик фильма «Пуанты для моей мамы» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН заявила, что фильм «Чебурашка», который вышел в 2023 году, является неоригинальным и «обмусоленным».

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«Бог с ним, с «Чебурашкой». Это один из первых опытов, но людям нравится. Посмотрите, как люди хлынули на эту сказку. Много можно говорить про «косяки», опять же все эти кинолюбители «фи-фи-фи»… Но красивый же фильм! Я в восторге от цветокоррекции, от того, что детям нравится, это уже сдвинулось в сторону того, чтобы людям давать красивые фильмы, а не грязные. Хорошая, красивая сказка! Но, как всегда, с нашей русской удалью, у нас либо в одну сторону, либо в другую: либо грязь, либо Чебурахи. Ничего оригинального: давайте вытащим этого бедного трупа Чебурашки и обмусолим его!», - сказала Недзвецкая.

Она также указала, что фильм «Холоп» является «нижней чакрой».

«Холоп» - хороший фильм, на него все идут, но это же нижняя чакра. Люди сидят радуются: богатому мажору досталось! Лупите его плеткой! Я этого не люблю. Давайте чуть-чуть поднимемся в душе. Надо переболеть от грязи. Но лучше так, чем русские алкоголики, которых, кстати, очень редко встречаю в регионах», - добавила Недзвецкая.

Ранее режиссер-постановщик фильма «Пуанты для моей мамы» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН рассказала, о чем повествует картина. По ее словам, в ленте затрагивается, в частности, проблема аутизма и невнимательности родителей к своим детям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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