Режиссер Недзвецкая раскритиковала фильмы «Чебурашка» и «Холоп»
«Чебурашка» является хорошей сказкой, однако в фильме нет оригинальности, отметила в эфире НСН Яна Недзвецкая.
Режиссер-постановщик фильма «Пуанты для моей мамы» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН заявила, что фильм «Чебурашка», который вышел в 2023 году, является неоригинальным и «обмусоленным».
«Бог с ним, с «Чебурашкой». Это один из первых опытов, но людям нравится. Посмотрите, как люди хлынули на эту сказку. Много можно говорить про «косяки», опять же все эти кинолюбители «фи-фи-фи»… Но красивый же фильм! Я в восторге от цветокоррекции, от того, что детям нравится, это уже сдвинулось в сторону того, чтобы людям давать красивые фильмы, а не грязные. Хорошая, красивая сказка! Но, как всегда, с нашей русской удалью, у нас либо в одну сторону, либо в другую: либо грязь, либо Чебурахи. Ничего оригинального: давайте вытащим этого бедного трупа Чебурашки и обмусолим его!», - сказала Недзвецкая.
Она также указала, что фильм «Холоп» является «нижней чакрой».
«Холоп» - хороший фильм, на него все идут, но это же нижняя чакра. Люди сидят радуются: богатому мажору досталось! Лупите его плеткой! Я этого не люблю. Давайте чуть-чуть поднимемся в душе. Надо переболеть от грязи. Но лучше так, чем русские алкоголики, которых, кстати, очень редко встречаю в регионах», - добавила Недзвецкая.
Ранее режиссер-постановщик фильма «Пуанты для моей мамы» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН рассказала, о чем повествует картина. По ее словам, в ленте затрагивается, в частности, проблема аутизма и невнимательности родителей к своим детям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жительница Читы умерла после обращения к иностранцу, выдававшего себя за врача
- Вызов дипломата в МИД Ирана прошел в дружественной атмосфере
- Ведущую турецкого телеканала уволили за стаканчик Starbucks
- Авиакомпания вернула россиянину 84 тысяч рублей за отмену рейса в 2020 году
- Адвокат Жорин рассказал, накажут ли Киркорова за инцидент с охранником
- РСТ: Продажи новогодних туров за рубеж выросли на 15-30%
- Хрусталев, Гузеева и Аверин станут ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале
- Стоимость аренды однокомнатных квартир выросла по стране на 24%
- Microsoft купила тыквенную ферму за $76 млн
- Путин в поздравлении Вучичу пожелал Сербии мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru