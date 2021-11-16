Режиссер монтажа фильма «Разжимая кулаки» получила награду Европейской киноакадемии
Режиссер монтажа фильма «Разжимая кулаки» Мухарам Кабулова удостоена награды Европейской киноакадемии в категории «Лучший монтаж».
Лента режиссера Киры Коваленко рассказывает историю осетинской девушки, которая пытается освободиться от родительского контроля.
Продюсер Александр Роднянский отметил, что успех картине обеспечила работа талантливой и профессиональной команды, разделяющей видение автора. По его словам, Мухарам Кабулова, тонко и глубоко реализует режиссерский замысел.
Ранее Кабулова принимала участие в создании таких фильмов как «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Маша» Анастасии Пальчиковой и «Большая поэзия» Александра Лунгина.
Российский Оскаровский комитет в октябре выбрал фильм «Разжимая кулаки» в качестве представителя страны на премии «Оскар».
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