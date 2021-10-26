Эксперт оценил шансы фильма «Разжимая кулаки» получить «Оскар»

Российская кинокартина «Разжимая кулаки» имеет большие шансы выиграть премию «Оскар» или, как минимум, оказаться среди номинатов, так как в ее активе уже самый большой приз среди российских лент в этом году — это награда «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, сообщают «Известия» со ссылкой на своего обозревателя, кандидата филосовских наук, Сергея Сычева.

Фильм «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» от России

«На «Оскар» будут выдвинуты более 100 фильмов от разных стран, и для того, чтобы голосующие обратили внимание на те или иные картины, нужно чтобы сложились несколько факторов», — объяснил он. В первую очередь важны победы в крупных кинофестивалях, что уже есть в активе «Разжимая кулаки». Второе: отзывы прессы. У российской картины они варьируются от положительных до восторженных.

Помимо этого, по его Сычева, для успеха важен американский прокатчик. В случае с отечественной картиной, фильм «прокатывала» Sony, что фактически было идеально для ленты.

Как сообщалось, фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко выдвинут на премию «Оскар» от России.

Картина рассказывает о семье из Северной Осетии, в которой родители чрезмерно опекают детей, а дети хотят свободы.

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