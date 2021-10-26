Эксперт оценил шансы фильма «Разжимая кулаки» получить «Оскар»
Российская кинокартина «Разжимая кулаки» имеет большие шансы выиграть премию «Оскар» или, как минимум, оказаться среди номинатов, так как в ее активе уже самый большой приз среди российских лент в этом году — это награда «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, сообщают «Известия» со ссылкой на своего обозревателя, кандидата филосовских наук, Сергея Сычева.
«На «Оскар» будут выдвинуты более 100 фильмов от разных стран, и для того, чтобы голосующие обратили внимание на те или иные картины, нужно чтобы сложились несколько факторов», — объяснил он. В первую очередь важны победы в крупных кинофестивалях, что уже есть в активе «Разжимая кулаки». Второе: отзывы прессы. У российской картины они варьируются от положительных до восторженных.
Помимо этого, по его Сычева, для успеха важен американский прокатчик. В случае с отечественной картиной, фильм «прокатывала» Sony, что фактически было идеально для ленты.
Как сообщалось, фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко выдвинут на премию «Оскар» от России.
Картина рассказывает о семье из Северной Осетии, в которой родители чрезмерно опекают детей, а дети хотят свободы.
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