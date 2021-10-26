Эксперт оценил шансы фильма «Разжимая кулаки» получить «Оскар»

«На «Оскар» будут выдвинуты более 100 фильмов от разных стран, и для того, чтобы голосующие обратили внимание на те или иные картины, нужно чтобы сложились несколько факторов», — объяснил он. В первую очередь важны победы в крупных кинофестивалях, что уже есть в активе «Разжимая кулаки». Второе: отзывы прессы. У российской картины они варьируются от положительных до восторженных.

Помимо этого, по его Сычева, для успеха важен американский прокатчик. В случае с отечественной картиной, фильм «прокатывала» Sony, что фактически было идеально для ленты.

Как сообщалось, фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко выдвинут на премию «Оскар» от России.

Картина рассказывает о семье из Северной Осетии, в которой родители чрезмерно опекают детей, а дети хотят свободы.

