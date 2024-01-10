«Я их разобью»: Кащей из «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»
Актер Никита Кологривый, известный по ролям Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме «По щучьему велению», раскритиковал коллегу Данилу Козловского.
«Я разобью тысячу таких артистов, лжеартистов», - сказал Кологривый во время встречи со студентами в Школе-студии «Останкино», комментируя роль Козловского в фильме «Духless».
На этом «Кащей» не остановился и пообещал «уничтожить» Голливуд, если туда попадет.
Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский ранее говорил «Культурному гиду НСН», что Кологривый замечательный актер с огромным потенциалом и сравнил его с рок-звездой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru