«Я их разобью»: Кащей из «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»

На этом «Кащей» не остановился и пообещал «уничтожить» Голливуд, если туда попадет.

Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский ранее говорил «Культурному гиду НСН», что Кологривый замечательный актер с огромным потенциалом и сравнил его с рок-звездой.

