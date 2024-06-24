Режиссер Лев Додин стал обладателем «Золотой маски»

Российский режиссер Лев Додин стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» за свою постановку пьесы «Чайка» в Малом драматическом театре — Театре Европы в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.

Церемония вручения наград прошла в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве.

Лауреатов юбилейной премии «Золотая маска» объявят 24 июня

В номинации «Драматический театр. Лучшая работа драматурга» награда не была присуждена.

Победителями в категории «Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика» стали Станислав Бенедиктов, Виктор Архипов и Лилия Баишева за их вклад в постановку «Леопольдштадт» в Российском академическом молодежном театре, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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