Режиссер Лев Додин стал обладателем «Золотой маски»
Российский режиссер Лев Додин стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» за свою постановку пьесы «Чайка» в Малом драматическом театре — Театре Европы в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.
Церемония вручения наград прошла в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
В номинации «Драматический театр. Лучшая работа драматурга» награда не была присуждена.
Победителями в категории «Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика» стали Станислав Бенедиктов, Виктор Архипов и Лилия Баишева за их вклад в постановку «Леопольдштадт» в Российском академическом молодежном театре, передает «Радиоточка НСН».
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