Режиссер Лазарев: артистов Театра Армии никто не «увольнял»
Не было никаких увольнений и «репрессий» актеров из Центрального академического театра Российской армии, с ними просто не продлили контракт, заявил главный режиссер театра Александр Лазарев. Его слова приводит «Газета.Ru».
Лазарев отметил, что никаких специальных «репрессий» не было, просто с некоторыми артистами не продлили контракт. По его словам, он заключается на год и каждый раз должен продлеваться.
Лазарев подчеркнул, что несмотря на то, что артисты могут посчитать такой расклад событий несправедливым, тем не менее все было в рамках закона.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о «массовом и неожиданном» увольнении 15 артистов Театра Российской армии. Многие актеры посчитали, что ними поступили не по закону и решили обратиться в суд с требованием восстановить их в должности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каждый второй россиянин считает инвестиции в недвижимость убыточными
- Победитель КВН признался в покупке шуток
- Российская армия нанесла удар по пункту базирования морских дронов ВСУ
- Дэдпул и Росомаха попали в Книгу рекордов Гиннесса
- Увольнения из Театра Российской Армии объяснили окончанием сроков контрактов
- СМИ: Хоккеисту Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов
- «Спартак» подписал контракт с Эсекьелем Барко
- Гастроэнтеролог Сухорукова предупредила об опасности «передозировки» яблок
- Дерматолог Егорова объяснила, чем опасен пот для кожи
- Режиссер Лазарев: артистов Театра Армии никто не «увольнял»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru