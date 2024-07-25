Режиссер Лазарев: артистов Театра Армии никто не «увольнял»

Не было никаких увольнений и «репрессий» актеров из Центрального академического театра Российской армии, с ними просто не продлили контракт, заявил главный режиссер театра Александр Лазарев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Лазарев отметил, что никаких специальных «репрессий» не было, просто с некоторыми артистами не продлили контракт. По его словам, он заключается на год и каждый раз должен продлеваться.