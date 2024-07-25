Режиссер Лазарев: артистов Театра Армии никто не «увольнял»

Не было никаких увольнений и «репрессий» актеров из Центрального академического театра Российской армии, с ними просто не продлили контракт, заявил главный режиссер театра Александр Лазарев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Лазарев отметил, что никаких специальных «репрессий» не было, просто с некоторыми артистами не продлили контракт. По его словам, он заключается на год и каждый раз должен продлеваться.

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Лазарев подчеркнул, что несмотря на то, что артисты могут посчитать такой расклад событий несправедливым, тем не менее все было в рамках закона.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о «массовом и неожиданном» увольнении 15 артистов Театра Российской армии. Многие актеры посчитали, что ними поступили не по закону и решили обратиться в суд с требованием восстановить их в должности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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