Машков: Театр «Современник» не будет менять название

«Как «Современник» может не сохранить свое название? «Современник», как был «Современником», так он им и останется навсегда», - удивился Машков. Он отметил, что «Современнику» и «Табакерке» не грозит смена названия, так он сам и многие ученики чувствуют неразрывную связь по отношению к основательнице «Современника» Галине Волчек и Олегу Табакову.

Актер театра и кино Машков был назначен на должность директора «Современника» в июне 2024 года. Ранее он заявил, что Театр Олега Табакова откроет новый сезон 14 сентября на сцене «Современника». Он уточнил, что это связано с капитальным ремонтом обеих сцен «Табакерки», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



