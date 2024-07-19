Машков: Театр «Современник» не будет менять название
Московский театр «Современник» не будет переименовываться в связи со сменой руководства, сообщил директор театра Владимир Машков и по совместительству худрук Театра Олега Табакова. Его слова приводит ТАСС.
«Как «Современник» может не сохранить свое название? «Современник», как был «Современником», так он им и останется навсегда», - удивился Машков. Он отметил, что «Современнику» и «Табакерке» не грозит смена названия, так он сам и многие ученики чувствуют неразрывную связь по отношению к основательнице «Современника» Галине Волчек и Олегу Табакову.
Актер театра и кино Машков был назначен на должность директора «Современника» в июне 2024 года. Ранее он заявил, что Театр Олега Табакова откроет новый сезон 14 сентября на сцене «Современника». Он уточнил, что это связано с капитальным ремонтом обеих сцен «Табакерки», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБУ возбудила уголовное дело против главы Минтранса ДНР
- Трансляция Олимпиады-2024 в России будет доступна на сайте МОК
- ЦБ: Операции с цифровыми рублями будут осуществляться максимум за 10 секунд
- США ввели санкции против двух граждан России
- Машков: Театр «Современник» не будет менять название
- Пианист Кисин и экс-разведчик Швец признаны иноагентами
- Финляндия сообщила о нарушении границы с Россией моторной лодкой
- Офис Зеленского запретил Порошенко встретиться с Трампом
- Двое детей утонули в озере в Архангельской области
- Вассерман назвал трех главных предателей России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru