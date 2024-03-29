Режиссер Кустурица рассказал, что может получить гражданство России
29 марта 202408:32
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица допустил, что может официально стать гражданином России. Об этом кинодеятель рассказал в интервью ТАСС.
По словам Кустурицы, он уже считает себя гражданином РФ, потому что очень любит страну.
«А вообще я гражданин мира, а России особенно... Официально тоже, может быть, стану... Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России», — поделился режиссер.
Ранее Эмир Кустурица заявил, что хочет быть русским режиссером и «частью русской культуры», пишут Известия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru