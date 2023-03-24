Певица Орбакайте не пришла на премьеру фильма со своим участием
Заслуженная артистка России, певица Кристина Орбакайте пропустила премьеру фильма «Любовь-морковь-4: Восстание машин», где сыграла главную роль.
«Она на гастролях, передавала большой привет», - цитирует режиссера Андрея Волгина «МК».
Премьеру посетил Гоша Куценко, который также исполняет в фильме главную роль. На красную дорожку он вышел со своей семьей.
Первая часть комедии «Любовь-морковь» вышла на большие экраны весной 2007 года.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН заявила, что молодые россиянки берут пример с Кристины Орбакайте и уезжают рожать детей в трети страны.
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