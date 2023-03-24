Певица Орбакайте не пришла на премьеру фильма со своим участием

Заслуженная артистка России, певица Кристина Орбакайте пропустила премьеру фильма «Любовь-морковь-4: Восстание машин», где сыграла главную роль.

«Она на гастролях, передавала большой привет», - цитирует режиссера Андрея Волгина «МК».

Премьеру посетил Гоша Куценко, который также исполняет в фильме главную роль. На красную дорожку он вышел со своей семьей.

Первая часть комедии «Любовь-морковь» вышла на большие экраны весной 2007 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН заявила, что молодые россиянки берут пример с Кристины Орбакайте и уезжают рожать детей в трети страны.



