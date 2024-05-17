Режиссер из России получила права на экранизацию рассказа Кинга за один доллар

Американский писатель Стивен Кинг за один доллар предоставил выпускнице московской киношколы «Свободное кино» Миле Сафие разрешение на экранизацию своего рассказа «Человек, который не пожимал рук». Об этом сообщает RTVI со ссылкой на режиссера.

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Сафие приняла участие в программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг разрешал начинающим режиссерам со всего мира экранизировать его произведения. Съемки проекта начнутся в июле 2024 года в Турции, релиз запланирован на ноябрь 2024 года.

По словам россиянки, залогом победы в конкурсе стала ее готовность передать дух рассказа. Среди других преимуществ режиссера - обращение к работе Кинга, которую не экранизировали ранее. При этом Сафие стала одной из последних победителей, поскольку Стивен Кинг закрыл программу Dollar Baby.

Ранее сообщалось, что объёмы реализации романов Стивена Кинга в России по итогам 2023 года сократились на 22%. Тенденцию связывают с отказом автора бестселлеров от заключения новых контрактов с российскими издательствами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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