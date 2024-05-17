Режиссер из России получила права на экранизацию рассказа Кинга за один доллар

Сафие приняла участие в программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг разрешал начинающим режиссерам со всего мира экранизировать его произведения. Съемки проекта начнутся в июле 2024 года в Турции, релиз запланирован на ноябрь 2024 года.

По словам россиянки, залогом победы в конкурсе стала ее готовность передать дух рассказа. Среди других преимуществ режиссера - обращение к работе Кинга, которую не экранизировали ранее. При этом Сафие стала одной из последних победителей, поскольку Стивен Кинг закрыл программу Dollar Baby.

Ранее сообщалось, что объёмы реализации романов Стивена Кинга в России по итогам 2023 года сократились на 22%. Тенденцию связывают с отказом автора бестселлеров от заключения новых контрактов с российскими издательствами, передает «Радиоточка НСН».

