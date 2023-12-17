Режиссер и поэт Отар Иоселиани умер на 90-м году жизни
Кинорежиссер и поэт Отар Иоселиани ушел из жизни в возрасте 89 лет, пишет РБК со ссылкой на журналиста Юрия Роста.
«Это произошло сегодня ночью», - сказал собеседник издания.
Иоселиани родился в 1934 году в Тбилиси. Он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).
Иоселиани стал известен после выхода драмы «Листопад». Картина рассказывает о борьбе сотрудника винодельческого завода с нарушениями, на которые руководство закрывало глаза. Фильм запретили в Грузии.
Ранее в возрасте 69 лет умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев, сообщает «Радиоточка НСН».
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