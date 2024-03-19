Актер Ярмольник признался, что сразу согласился на роль царя в «Летучем корабле»

«Я ждал роли царя, я ее репетировал всю жизнь. Я царь у себя дома, во всяком случае, мне так кажется. Я непререкаемый авторитет, который, правда, всегда можно подвинуть», - отметил артист в интервью «Комсомольской правде».

По словам Ярмольника, в фильме у царя те же заботы, что и у обычного человека. Актер сказал, что занимался такими делами всю жизнь, поэтому «на экране сыграл самого себя, только с короной».

Ранее стало известно, что фильм режиссёра Ильи Учителя «Летучий корабль» решено выпустить в прокат 21 марта вместо седьмого, как планировалось изначально, отмечает RT.

