Актер Ярмольник признался, что сразу согласился на роль царя в «Летучем корабле»
Актер Леонид Ярмольник признался, что сразу же согласился на роль царя в киноверсии советского мультфильма «Летучий корабль».
«Я ждал роли царя, я ее репетировал всю жизнь. Я царь у себя дома, во всяком случае, мне так кажется. Я непререкаемый авторитет, который, правда, всегда можно подвинуть», - отметил артист в интервью «Комсомольской правде».
По словам Ярмольника, в фильме у царя те же заботы, что и у обычного человека. Актер сказал, что занимался такими делами всю жизнь, поэтому «на экране сыграл самого себя, только с короной».
Ранее стало известно, что фильм режиссёра Ильи Учителя «Летучий корабль» решено выпустить в прокат 21 марта вместо седьмого, как планировалось изначально, отмечает RT.
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