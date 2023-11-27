Кинокартина «По щучьему велению» возглавила прокат в России и СНГ

Лента собрала 134 миллиона рублей. На втором месте идет комедия «Хоккейные папы» - 58 миллионов рублей. Далее в списке - военно-историческая драма «Наполеон» со сборами в 33,9 миллионов рублей в странах СНГ без России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что «По щучьему велению» собрал в кинотеатрах более 2,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

