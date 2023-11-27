Кинокартина «По щучьему велению» возглавила прокат в России и СНГ
27 ноября 202305:28
Российская кинокартина «По щучьему велению» по мотивам народной сказки четвертый раз подряд возглавила кинопрокат в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил kinobusiness.com.
Лента собрала 134 миллиона рублей. На втором месте идет комедия «Хоккейные папы» - 58 миллионов рублей. Далее в списке - военно-историческая драма «Наполеон» со сборами в 33,9 миллионов рублей в странах СНГ без России и Белоруссии.
Ранее стало известно, что «По щучьему велению» собрал в кинотеатрах более 2,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru