Режиссер «Джона Уика» представил новую франшизу «Часовой»

Уточняется, что проект будет создан студией Стахелски 87Eleven Entertainment в сотрудничестве с кинокомпанией Capstone Studios. Съемки нового фильма запланированы на осень 2025 года. Картина расскажет историю механика, который становится свидетелем убийства своего начальника. По сюжету герой пускается в бега, преследуемый дроном-убийцей, и попадает в глухой лес.

Стахелски выступит продюсером нового проекта. Режиссерам станет Дж. Хьюстон Янг.

Ранее сообщалось, что в 2025 году также начнутся съемки пятой части «Джона Уика». При этом в продолжении истории главного героя не будет «Высшего стола» преступного мира, напоминает «Радиоточка НСН».

