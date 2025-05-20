Режиссер «Джона Уика» представил новую франшизу «Часовой»
Режиссер серии фильмов «Джон Уик» Чад Стахелски сообщил о запуске новой франшихы «Часовой».
Уточняется, что проект будет создан студией Стахелски 87Eleven Entertainment в сотрудничестве с кинокомпанией Capstone Studios. Съемки нового фильма запланированы на осень 2025 года. Картина расскажет историю механика, который становится свидетелем убийства своего начальника. По сюжету герой пускается в бега, преследуемый дроном-убийцей, и попадает в глухой лес.
Стахелски выступит продюсером нового проекта. Режиссерам станет Дж. Хьюстон Янг.
Ранее сообщалось, что в 2025 году также начнутся съемки пятой части «Джона Уика». При этом в продолжении истории главного героя не будет «Высшего стола» преступного мира, напоминает «Радиоточка НСН».
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