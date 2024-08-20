Режиссер «Джокера» заявил, что не желает снимать третью часть

В ходе беседы, которая была приурочена к выходу ленты «Джокер: безумие на двоих», Филлипс отметил, что не знает, что можно было бы рассказать в третьей части.

«Нам было весело играть в этой песочнице из двух фильмов, но я думаю, что в этой истории мы сказали всё, что хотели сказать», - указал режиссёр.

Премьера второй части «Джокер: безумие на двоих», в которой главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага, состоится на Венецианском фестивале в конце августа.

Ранее стало известно, что компания Apple приступила к работе над продолжением фильма «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

