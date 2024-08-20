Режиссер «Джокера» заявил, что не желает снимать третью часть
Кинорежиссёр Тодд Филлипс, снявший два фильма о «Джокере», не намерен снимать продолжение. Об этом он заявил в интервью изданию Variety.
В ходе беседы, которая была приурочена к выходу ленты «Джокер: безумие на двоих», Филлипс отметил, что не знает, что можно было бы рассказать в третьей части.
«Нам было весело играть в этой песочнице из двух фильмов, но я думаю, что в этой истории мы сказали всё, что хотели сказать», - указал режиссёр.
Премьера второй части «Джокер: безумие на двоих», в которой главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага, состоится на Венецианском фестивале в конце августа.
Ранее стало известно, что компания Apple приступила к работе над продолжением фильма «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Омбудсмен Украины Лубинец посетил российских пленных, взятых в Курской области
- Сенатор Цеков: истинную православную церковь на Украине не смогут запретить
- Генерал Попов допустил возможность возвращения на спецоперацию
- Режиссер «Джокера» заявил, что не желает снимать третью часть
- После ЧП на нефтебазе в Ростовской области в больницах остаются 13 пожарных
- Пытавшийся подорвать машину главы Крыма получил 18 лет колонии
- В Германии оставили в силе приговор 99-летней экс-секретарше концлагеря
- Легойда назвал запрет УПЦ на Украине «актом беззаконния»
- ФСБ задержала главу управления цифровой трансформации ФСИН
- В России начались съемки сказки «Царевна-лягушка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru