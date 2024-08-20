«Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым «взрослым» фильмом

До этого первое место в данном списке принадлежало «Джокеру» с Хоакином Фениксом в главной роли. Сборы ленты 2019 года составили 1,078 млрд долларов.

Кроме того, «Дэдпул и Росомаха» вошёл в ТОП-10 самых кассовых супергеройских картин. В списке фильм Шона Леви обогнал по сборам фильм «Человек-паук: Вдали от дома» и занимает девятое место.

Ранее компания Adidas объявила, что вместе с Marvel Studios выпустит кроссовки, футболки и другую одежду в стиле фильма «Дэдпул и Росомаха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

