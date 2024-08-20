«Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым «взрослым» фильмом
Сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» в мировом прокате составили 1,086 млрд долларов. Как сообщает CNBC, это сделало его самым кассовым среди «взрослых» кинокартин, то есть проектов с рейтингом R (для лиц старше 17 лет).
До этого первое место в данном списке принадлежало «Джокеру» с Хоакином Фениксом в главной роли. Сборы ленты 2019 года составили 1,078 млрд долларов.
Кроме того, «Дэдпул и Росомаха» вошёл в ТОП-10 самых кассовых супергеройских картин. В списке фильм Шона Леви обогнал по сборам фильм «Человек-паук: Вдали от дома» и занимает девятое место.
Ранее компания Adidas объявила, что вместе с Marvel Studios выпустит кроссовки, футболки и другую одежду в стиле фильма «Дэдпул и Росомаха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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