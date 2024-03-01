Режиссер Джеймс Ганн заявил о начале съемок нового фильма о Супермене

Съемки нового фильма о Супермене стартовали 29 февраля, сообщил режиссер картины Джеймс Ганн. Его слова приводит издание Variety.

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По словам режиссера, из названия фильма убрали подзаголовок «Наследие». Картина будет называться «Супермен».

Фильм выйдет в прокат не позднее июля 2025 года. Точной даты пока нет. Роль Супермена исполнит Дэвид Коренсвет.

Ранее издание People сообщило, что Брэд Питт и Джордж Клуни исполнят главные роли в триллере «Волки» режиссера Джона Уоттса, передает «Радиоточка НСН».

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