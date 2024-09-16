Режиссер Дружинина назвала Гундареву и Евстигнеева талантливейшими артистами
Одними из самых талантливых российских актеров являются Евгений Евстигнеев, Николай Рыбников, Наталья Гундарева и Инна Чурикова, заявила на пресс-конференции, посвященной проведению XVIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Киновече» сценарист и режиссер Светлана Дружинина.
«Вот те люди, которых я могу у себя на экране увидеть и поблагодарить их за то, что они у меня снимались», - заявила она NEWS.ru.
Дружинина также уточнила, что гениальный человек непостоянен. В один момент он может предстать на пике своих возможностей, а затем вдруг ошибиться. Режиссер добавила, что наблюдает за молодыми артистами, однако пока не может выделить среди них большое число талантливых актеров.
Ранее сообщалось, что в число победителей ежегодного рейтинга Forbes «З0 до 30» в категории «Искусство» вошел звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Рузиль Минекаев. Еще одной заметной работой актера называют роль в сериале «Смычок», в проекте также снимался Марк Эйдельштейн, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru