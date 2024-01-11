Режиссер «Доктора Кто» снимет четвертую часть Star Trek
Создатель сериалов «Доктор Кто» и «Андор» Тоби Хейнс работает над новой картиной по вселенной Star Trek, сообщил портал Deadline.
Четвертая часть «Звездного пути» станет приквелом фильма 2009 года. Действие будет происходить за несколько десятилетий до сюжета первой картины. Над лентой работает студия Paramount.
О работе над новым Star Trek стало известно в 2016 году. Фанаты ожидают, что на экраны вернутся актеры из прошлых частей — Крис Пайн, Зои Салдана, Джон Чо и другие.
Накануне сообщалось, что американский актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль в новом фильме режиссера Томаса Андерсона. Съемки начнутся в январе 2024 года в Калифорнии, передает «Радиоточка НСН».
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