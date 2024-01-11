Режиссер «Доктора Кто» снимет четвертую часть Star Trek

Создатель сериалов «Доктор Кто» и «Андор» Тоби Хейнс работает над новой картиной по вселенной Star Trek, сообщил портал Deadline.

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Четвертая часть «Звездного пути» станет приквелом фильма 2009 года. Действие будет происходить за несколько десятилетий до сюжета первой картины. Над лентой работает студия Paramount.

О работе над новым Star Trek стало известно в 2016 году. Фанаты ожидают, что на экраны вернутся актеры из прошлых частей — Крис Пайн, Зои Салдана, Джон Чо и другие.

Накануне сообщалось, что американский актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль в новом фильме режиссера Томаса Андерсона. Съемки начнутся в январе 2024 года в Калифорнии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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