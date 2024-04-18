Режиссер детективных сериалов Федор Петрухин умер в 72 года
18 апреля 202423:32
Российский кинорежиссер Федор Петрухин умер на 73-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале Союз кинематографистов РФ.
Режиссер ушел из жизни 18 апреля. Причина смерти не названа. В Союзе кинематографистов выразили соболезнования егородным и близким.
Петрухин окончил Высшие кyрсы сценаристов и режиссеров при Гоcкино СССР. Наибольшую известность получил по работе над детективными сериалами о жизни сыщика Гурова.
Ранее стало известно о смерти в возрасте 77 лет советского и российского актера Виктора Степанова, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru