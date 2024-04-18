Режиссер детективных сериалов Федор Петрухин умер в 72 года

Российский кинорежиссер Федор Петрухин умер на 73-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале Союз кинематографистов РФ.

Режиссер Александр Пономарев умер в возрасте 64 лет

Режиссер ушел из жизни 18 апреля. Причина смерти не названа. В Союзе кинематографистов выразили соболезнования егородным и близким.

Петрухин окончил Высшие кyрсы сценаристов и режиссеров при Гоcкино СССР. Наибольшую известность получил по работе над детективными сериалами о жизни сыщика Гурова.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 77 лет советского и российского актера Виктора Степанова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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