Режиссер Александр Пономарев умер в возрасте 64 лет

В сообщении говорится, что Пономарев обладал «удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил».

Отмечается, что на счету режиссёра более 100 спектаклей на радио, в театрах Москвы, в России и за рубежом. Кроме того, именно Пономарёв был режиссёром постановки «Победа над солнцем» 1997 года, которая принесла РАМТ первую премию «Золотая маска».

Ранее в Германии на 84-м году жизни умерла дальняя родственница русского драматурга Антона Чехова, немецкая актриса Вера Чехова, сообщает RT.