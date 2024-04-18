Режиссер Александр Пономарев умер в возрасте 64 лет
Режиссёр Александр Пономарев умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает Российский академический молодежный театр (РАМТ).
В сообщении говорится, что Пономарев обладал «удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил».
Отмечается, что на счету режиссёра более 100 спектаклей на радио, в театрах Москвы, в России и за рубежом. Кроме того, именно Пономарёв был режиссёром постановки «Победа над солнцем» 1997 года, которая принесла РАМТ первую премию «Золотая маска».
Ранее в Германии на 84-м году жизни умерла дальняя родственница русского драматурга Антона Чехова, немецкая актриса Вера Чехова, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru