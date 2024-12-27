Режиссер Дени Вильнёв запретил на съемочной площадке пользоваться смартфонами
Франко-канадский кинорежиссёр Дени Вильнёв запретил актерам и другим специалистам на съемочной площадке пользоваться смартфонами. Об этом он рассказал в интервью изданию Los Angeles Times.
Автор фильмов «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049» объяснил это необходимостью во время съемок максимально сконцентрироваться на выполняемой работе.
«Режиссёру приходится делать это с командой», - отметил он.
Кроме того, Вильнёв развеял опасения поклонников по поводу того, что он скоро завершит карьеру. По словам постановщика, страсть к кинематографу вряд ли когда-нибудь его покинет.
Ранее Дени Вильнёв пообещал начать съемки «Дюны 3» раньше ожиданий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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