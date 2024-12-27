Режиссер Дени Вильнёв запретил на съемочной площадке пользоваться смартфонами

Автор фильмов «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049» объяснил это необходимостью во время съемок максимально сконцентрироваться на выполняемой работе.

«Режиссёру приходится делать это с командой», - отметил он.

Кроме того, Вильнёв развеял опасения поклонников по поводу того, что он скоро завершит карьеру. По словам постановщика, страсть к кинематографу вряд ли когда-нибудь его покинет.

Ранее Дени Вильнёв пообещал начать съемки «Дюны 3» раньше ожиданий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

