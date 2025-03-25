Режиссер «Брата 3» Переверзев заявил, что готов снять фильм про Пугачеву

По его словам, разработка подобного проекта была бы возможной, если бы к нему обратилась команда артистки. Переверзев также добавил, что сначала пообщался бы с ней лично.

При этом фильм мог бы быть как художественным, так и документальным. Режиссер подчеркнул, что был бы счастлив, если бы Пугачева одобрила идею архтаусного кино о ее жизни.

Ранее Переверзев сообщил «Радиоточке НСН», что снимет сериал о группе CENTR, созданной рэпером Алексеем Долматовым (Гуф) и Николаем Никулиным (Принцип) в 2004 году. По его словам, этот проект будет не о музыке, а о целой эпохе, которую покажут через призму феноменального успеха коллектива.

