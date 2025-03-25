Режиссер «Брата 3» Переверзев заявил, что готов снять фильм про Пугачеву
Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев в интервью сайту «Страсти» заявил, что хотел бы снять картину о певице Алле Пугачевой.
По его словам, разработка подобного проекта была бы возможной, если бы к нему обратилась команда артистки. Переверзев также добавил, что сначала пообщался бы с ней лично.
При этом фильм мог бы быть как художественным, так и документальным. Режиссер подчеркнул, что был бы счастлив, если бы Пугачева одобрила идею архтаусного кино о ее жизни.
Ранее Переверзев сообщил «Радиоточке НСН», что снимет сериал о группе CENTR, созданной рэпером Алексеем Долматовым (Гуф) и Николаем Никулиным (Принцип) в 2004 году. По его словам, этот проект будет не о музыке, а о целой эпохе, которую покажут через призму феноменального успеха коллектива.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 солдат и 10 автомобилей
- Медведев пообещал неминуемое возмездие за гибель российских журналистов в зоне СВО
- АТОР: Гостиницы Алтая на летний период забронированы на 80%
- World Athletics оставила в силе отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии
- «Гниют и протекают»: Россияне назвали главные недостатки китайских автомобилей
- Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале стала утечка газа
- Вика Цыганова выступила против УДО Ефремова
- Опрос: 65% родителей школьников поддержали возврат к оценкам за поведение
- Песков: ВСУ прицельно били по российским журналистам в ЛНР
- Россиянин получил пожизненный срок за создание сети нарколабораторий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru