Актер из «Брата-3» раскритиковал героя Бодрова-младшего за героизацию бандитизма

Главный герой фильмов «Брат» и «Брат-2», роль которого исполнил Сергей Бодров–младший, героизирует бандитизм. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил исполнитель одной из главных ролей в фильме «Брат-3», актер Владимир Торсуев.

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«Кто такой Данила (Багров, главный герой фильма – прим. НСН)? Он же мокрушник. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?» — сказал он.

Актер пояснил, что считает фильмы «Брат» и «Брат-2» великолепными режиссерскими работы. Он также добавил, что в картине представлен высокий уровень актерской работы.

Ранее сообщалось, что кинокартину режиссёра Валерия Переверзева «Брат 3» покажут в деловой программы международного Каннского кинофестиваля. Фильм представят на Каннском кинорынке Marché du Film, при этом презентуют его под звучным названием THE BRATTT, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма
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