Актер из «Брата-3» раскритиковал героя Бодрова-младшего за героизацию бандитизма

«Кто такой Данила (Багров, главный герой фильма – прим. НСН)? Он же мокрушник. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?» — сказал он.

Актер пояснил, что считает фильмы «Брат» и «Брат-2» великолепными режиссерскими работы. Он также добавил, что в картине представлен высокий уровень актерской работы.

Ранее сообщалось, что кинокартину режиссёра Валерия Переверзева «Брат 3» покажут в деловой программы международного Каннского кинофестиваля. Фильм представят на Каннском кинорынке Marché du Film, при этом презентуют его под звучным названием THE BRATTT, передает «Радиоточка НСН».

