Актер из «Брата-3» раскритиковал героя Бодрова-младшего за героизацию бандитизма
Главный герой фильмов «Брат» и «Брат-2», роль которого исполнил Сергей Бодров–младший, героизирует бандитизм. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил исполнитель одной из главных ролей в фильме «Брат-3», актер Владимир Торсуев.
«Кто такой Данила (Багров, главный герой фильма – прим. НСН)? Он же мокрушник. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?» — сказал он.
Актер пояснил, что считает фильмы «Брат» и «Брат-2» великолепными режиссерскими работы. Он также добавил, что в картине представлен высокий уровень актерской работы.
Ранее сообщалось, что кинокартину режиссёра Валерия Переверзева «Брат 3» покажут в деловой программы международного Каннского кинофестиваля. Фильм представят на Каннском кинорынке Marché du Film, при этом презентуют его под звучным названием THE BRATTT, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» Мухумаев задержан в Дагестане
- Во Франции сломался самолет Госсекретаря США Блинкена
- Театр Сатиры проведёт вечер памяти Ширвиндта в день его 90-летия
- В Москве из-за ветра погиб рабочий на стройке
- Израиль назвал целью удара по Сирии соседнее с консульством Ирана здание
- Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования
- Актер из «Брата-3» раскритиковал героя Бодрова-младшего за героизацию бандитизма
- Пострадавшая при обстреле поселка Теткино женщина умерла в больнице
- Мамаев намерен отсудить у бывшей жены 10 млн рублей
- Театр Сатиры проведёт вечер памяти Александра Ширвиндта 19 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru