Режиссер Богомолов ответил на критику своих политических взглядов
Режиссер Константин Богомолов в интервью Тине Канделаки на канале RTVI на вопрос о своих политических взглядах ответил, что не перестал быть либералом. Об этом сообщает РИА Новости.
Богомолов отметил, что не считает "русских либералов" представителями мирового либерального движения. По его словам, многие из них придерживаются политически левых взглядов.
Режиссер ранее опубликовал манифест "Похищение Европы 2.0", в котором подверг критике современную этическую парадигму в западном сообществе. Текст вызвал полемику в СМИ и соцсетях, ряд деятелей культуры обвинил Богомолова в том, что он стал "государственником".
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