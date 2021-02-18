Режиссер Богомолов ответил на критику своих политических взглядов

Богомолов отметил, что не считает "русских либералов" представителями мирового либерального движения. По его словам, многие из них придерживаются политически левых взглядов.

Режиссер ранее опубликовал манифест "Похищение Европы 2.0", в котором подверг критике современную этическую парадигму в западном сообществе. Текст вызвал полемику в СМИ и соцсетях, ряд деятелей культуры обвинил Богомолова в том, что он стал "государственником".



