Режиссер Богомолов ответил на критику своих политических взглядов

Режиссер Константин Богомолов в интервью Тине Канделаки на канале RTVI на вопрос о своих политических взглядах ответил, что не перестал быть либералом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Богомолов отметил, что не считает "русских либералов" представителями мирового либерального движения. По его словам, многие из них придерживаются политически левых взглядов.

Режиссер ранее опубликовал манифест "Похищение Европы 2.0", в котором подверг критике современную этическую парадигму в западном сообществе. Текст вызвал полемику в СМИ и соцсетях, ряд деятелей культуры обвинил Богомолова в том, что он стал "государственником".


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