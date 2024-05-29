Режиссер Бардин поблагодарил россиян за поддержку фильма «Плач на все времена»
Художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в разговоре с НСН поблагодарил россиян за сбор средств для создания его нового фильма «Плач на все времена».
«В любом случае, я доволен и благодарен зрителям, которые собрали средства. Сбор продолжается, сейчас собрали половину. Я буду снимать фильм, благодаря зрителям», – сказал Бардин.
Режиссер отметил, что уже приступил к работе над фильмом. Бардин указал, что она ведется на стадии начала съемок.
Ранее сообщалось, что Бардин собрал с помощью краудфандинга половину суммы, требуемой ему для создания нового фильма. За два месяца Бардин получил более 1,5 млн рублей. Кинематографиста поддержали свыше 550 человек, при этом два человека внесли в бюджет будущей картины по 300 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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