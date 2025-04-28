Режиссер Александер Пейн возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
В 2025 году жюри Венецианского кинофестиваля возглавит двукратный обладатель премии «Оскар» Александер Пейн, сообщает The Hollywood Reporter.
Как отметил директор Венецианского фестиваля Альберто Барбера, Пейна можно отнести к числу режиссеров, чья страсть к кино связана с изучением фильмов прошлого и любопытством к современным картинам.
Кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября
Ранее сообщалось, что почетного «Золотого льва» 82-го Веницианского фестиваля получит немецкий кинорежиссер и актер Вернер Херцог. На данный момент он занят съемками своей новой картины в Ирландии, а также разработкой мультфильма по мотивам своего романа «Сумеречный мир», передает «Радиоточка НСН».
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